Konflikte : Schüsse in den Straßen von Burkina Fasos Hauptstadt

Nur wenige Menschen wagen sich am Freitag auf die normalerweise belebten Straßen von Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou. Anwohner berichten, dass am frühen Morgen Schüsse fielen und der staatliche Rundfunk nicht mehr zu empfangen war. Foto: Sophie Garcia/AP/dpa

Ouagadougou Chaotischen Szenen in der Nacht und eine heftige Militärpräsenz. Die Lage auf den Straßen in der Hauptstadt Burkina Fasos weckt Befürchtungen, dass sich erneut ein Putsch zutragen könnte.

Acht Monate nach einem Staatsstreich im westafrikanischen Burkina Faso haben nach nächtlichen Schießereien in der Hauptstadt Ouagadougou Soldaten an strategischen Orten Stellung bezogen. Sie versperrten am Freitag etwa den Zugang zum Präsidentenpalast und umstellten den Sitz des Fernseh- und Radiosenders RTB, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete.

Soldaten befanden sich außerdem vor Stützpunkten in der Stadt, Geschäfte waren geschlossen. Am Freitagnachmittag waren erneut Schüsse zu hören. Das Auswärtige Amt aktualisierte seine Reise- und Sicherheitshinweise und warnte vor einer weiter angespannten Gesamtlage und möglichen kurzfristigen Verschlechterungen.

Demonstranten fordern Freilassung von Oberstleutnant

Tatsächlich putschte Ende Januar dann Oberstleutnant Damiba, der seitdem als Präsident an der Macht ist. Er versprach, die instabile Sicherheitslage in dem Sahelstaat zu verbessern. Nach zwei schweren Anschlägen auf Versorgungskonvois im Norden Burkina Fasos, bei denen Dutzende Soldaten und Zivilisten getötet wurden, wuchs zuletzt der Druck auf Damibas Übergangsregierung.

„In Burkina Faso sind viele Menschen enttäuscht, dass Präsident Damiba nicht wie angekündigt die Sicherheitslage verbessert hat. Seit seiner Machtübernahme im Januar haben sich Dschihadisten weiter ausgebreitet“, sagte der Sahel-Experte und Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako, Ulf Laessing. Außerdem gebe es in eine Spaltung innerhalb der Streitkräfte und der Gesellschaft. „Es gibt eine Fraktion, die wie in Mali mit Russland zusammenarbeiten will. Moskau wird versuchen, ein anti-französisches Sentiment auszunutzen.“ Bei Demonstrationen in Ouagadougou waren am Freitag laut Augenzeugen auch russische Flaggen zu sehen.