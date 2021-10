Nach Attentat : Schweigeminute für getöteten Tory-Abgeordneten

London/Leigh-on-Sea Die Reihen des Londoner Unterhauses sind prall gefüllt, doch die Töne ungewohnt leise und zurückhaltend. Nach dem Attentat auf David Amess steht das Parlament ganz im Zeichen der Trauer.

Die Familie von Amess besuchte am Montag die Kirche, in der Amess am Freitag niedergestochen worden war. Die Angehörigen wollen die Anliegen des Abgeordneten weiterverfolgen. „Wir sind am Boden zerstört, aber wir werden überleben und im Namen dieses wunderbaren und inspirierenden Mannes weitermachen“, schrieb die Familie in einer Erklärung, die die Metropolitan Police veröffentlichte. Am Abend sollte in der Londoner St Margaret's Church ein Gedenkgottesdienst stattfinden.