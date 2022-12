Ukraine-Krieg : Schwere Kämpfe um Frontstadt Bachmut dauern an

Kiew „Festung Bachmut“ hat der ukrainische Präsident Selenskyj die Frontstadt genannt. Seit vielen Monaten steht diese immer wieder im Zentrum schwerer Kämpfe.

Russische Truppen haben am Donnerstag ihre Angriffe auf die Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine fortgesetzt. Die Angreifer seien dabei mehrere Male bis an den Rand der Stadt vorgedrungen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die Angreifer seien jedoch wiederholt in schweren Kämpfen zurückgeschlagen worden.