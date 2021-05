Seenotrettung : Sea-Watch wartet mit 455 Geretteten an Bord auf Ziel-Hafen

Seit Donnerstag haben die Seenotretter täglich Flüchtlinge in Sicherheit gebracht, die in kleinen Holz- und Schlauchbooten auf dem Weg in Richtung Europa waren. Foto: Fabian Melber / Sea-Watch.Org/Sea-Watch.Org/dpa

Rom Am Samstagabend hatten die Seenotretter erneut etwa 50 Boots-Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Nun ist die „Sea-Watch 4“ darauf angewiesen, von den Behörden einen Hafen zugewiesen zu bekommen.

An Bord der „Sea-Watch 4“ seien mittlerweile 455 gerettete Bootsmigranten, teilte die in Berlin ansässige Organisation auf Twitter mit. Samstagabend hatten die freiwilligen Helfer demnach bei einem sechsten Einsatz rund 50 Menschen aus Seenot gerettet.

Seit Donnerstag brachten die Seenotretter täglich Flüchtlinge in Sicherheit, die in kleinen Holz- und Schlauchbooten auf dem Weg in Richtung Europa waren. Das Schiff „Ocean Viking“ legte nach Angaben der Organisation SOS Mediterranee am Samstag im Hafen der italienischen Stadt Augusta auf der Insel Sizilien an und brachte 236 gerettete Bootsmigranten an Land.