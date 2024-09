Krieg in der Ukraine Selenskyj beklagt Waffenmangel und spricht über Siegesplan

Vor allem in der Zeit, in der US-Waffenlieferungen zu Jahresbeginn über Monate hinweg im Kongress in Washington blockiert waren, habe die Ukraine alle Reserven aufgebraucht. „Wir haben alles gegeben, was wir in Reserve hatten, sowohl in Depots als auch bei Reserve-Einheiten“, erklärte Selenskyj. „Wir haben alle Waffen ausgegeben, die sie noch hatten.“ Jetzt aber müssten diese Reserve-Einheiten aufgerüstet werden, betonte der ukrainische Präsident.