Krieg gegen die Ukraine : Selenskyj bittet in London und Paris um weitere Waffen

Selenskyj bittet in London und Paris um weitere Waffen

Paris/London „Die Freiheit wird siegen!“, ruft der ukrainische Präsident in London. Was er gegen Russland braucht, sagt er deutlich: Nicht nur Kampfpanzer, sondern auch Jets. Dann geht es weiter nach Paris und Brüssel.

Bei Überraschungsbesuchen in London und Paris hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Westen um weitere Waffen gebeten. Die Armee seines Landes brauche besonders Kampfjets, um die Abwehrschlacht gegen Russland zu gewinnen, sagte Selenskyj bei seiner zweiten Auslandsreise seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr in London. Dort traf er neben Premierminister Rishi Sunak auch König Charles III.

Am Abend kam Selenskyj in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Bei dem Abendessen im Élysée-Palast sollte es ebenfalls um weitere Unterstützung für die Ukraine gehen, hieß es vorab in Paris.