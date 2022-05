Ukraine-Krieg : Selenskyj feuert bei Frontbesuch Geheimdienst-Chef

«Wir müssen das gesamte Gebiet befreien», sagt Ukraines Präsident Selenskyj bei einem Besuch in Charkiw - ein Drittel des Gebiets um die Stadt ist noch immer in russischer Hand. Foto: --/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Charkiw/Kiew Der ukrainische Präsident reist erstmals seit Kriegsbeginn ins Frontgebiet nach Charkiw. Dort bedankt sich Selenskyj bei Soldaten - und entlässt den örtlichen SBU-Chef: Dieser habe „nur an sich gedacht“.

„Schwarze, ausgebrannte, halb zerstörte Wohnhäuser blicken mit ihren Fenstern nach Osten und Norden - dorthin, von wo die russische Artillerie schoss“, sagte er in einer Videobotschaft. Russland könne in diese Häuser wie in einen Spiegel schauen. „Um zu sehen, wie viel es in diesen 95 Tagen des Krieges gegen die Ukraine verloren hat“, sagte Selenskyj.