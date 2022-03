Krieg gegen die Ukraine : Selenskyj: Hunderte Russen in ukrainischer Gefangenschaft

Kiew „Wir kämpfen darum, wo die Grenze verlaufen wird. Zwischen Leben und Sklaverei“: Der ukrainische Präsident Selenskyj meldet sich mit martialischen Worten an sein Volk.

„Hunderte, Hunderte Gefangene. Unter ihnen sind Piloten von Flugzeugen, die unsere Städte bombardiert haben. Unsere Zivilisten“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft, die er am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram veröffentlichte. Diese Aussagen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Zwischen Leben und Sklaverei

An die Ukrainer gewandt sagte Selenskyj: „Wir kämpfen darum, wo die Grenze verlaufen wird. Zwischen Leben und Sklaverei.“ Einmal mehr richtete sich der ukrainische Staatschef auch an die Menschen in Russland: „Die Bürger der Russischen Föderation treffen jetzt gerade genau die gleiche Wahl. In diesen Tagen. In diesen Stunden. Zwischen Leben und Sklaverei.“