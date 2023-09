Vereinte Nationen Selenskyj: Russlands Aggression bedroht auch andere Staaten

Selenskyj und der Ukraine-Krieg werden auch in den nächsten Tagen das diplomatische Treffen in New York dominieren. Am Mittwoch soll das mächtigste UN-Gremium tagen, der 15-köpfige Sicherheitsrat. Dort könnte der ukrainische Präsident erstmals seit dem Einmarsch Russlands auf Lawrow treffen. Selenskyj muss auch dort angesichts des Kriegsverdrusses erklären, warum er Gespräche mit Russland momentan ablehnt. Von New York aus will Selenskyj nach Washington weiterreisen, wo er am Donnerstag Termine hat.