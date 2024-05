Gedenken an Weltkriegsende Selenskyj: Ukraine kämpft gegen das neue Böse

In Jahidne hatte die russische Besatzung im März 2022 mehr als 350 Dorfbewohner, darunter 80 Kinder, über Wochen in den Keller der Schule gesperrt. Der Fall ist nicht nur durch ukrainische Angaben, sondern auch durch Recherchen internationaler Medien belegt. Selenskyj sagte, 10 Menschen seien in dieser Gefangenschaft gestorben und weitere 17 getötet worden. Für ihn zeige das Geschehen, wie Russland unter Wladimir Putin sei. „Wenn das nicht Nazismus ist, was ist es dann?“, fragte Selenskyj in dem sehr emotionalen Video.