Lage im Überblick Selenskyj will den Russen echtes Bild vom Krieg verschaffen

Auch in der westrussischen Region Kursk, in die ukrainische Einheiten Anfang August in einem Überraschungsangriff eingedrungen waren, lieferten sich russische und ukrainische Einheiten erbitterte Kämpfe. „Wir verfügen über getrennte und detaillierte Informationen über die Operation Kursk, und wir handeln jeden Tag genau so, wie wir es geplant haben“, sagte Selenskyj. Ukrainische Luftlandetruppen veröffentlichten auf Facebook ein Video, auf dem die Zerstörung eines russischen Panzers in einem namentlich nicht genannten Dorf in der Region gezeigt wird. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.