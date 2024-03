Neuer Premier Serbien: Vucevic soll neue Regierung führen

Beobachter erwarten für Vucevic eine reibungslose Wahl, weil seine Partei im Parlament über eine komfortable Mehrheit verfügt. Der 49-jährige Jurist ist seit 2022 stellvertretender Ministerpräsident und Verteidigungsminister. Im Mai 2023 wurde er zudem zum Präsidenten der Fortschrittspartei (SNS) gewählt und löste Vucic damit an der Parteispitze ab. Allerdings zweifelt in Serbien niemand daran, dass Vucic weiter das informelle und alleinige Zentrum der Macht im Land ist - obwohl er formell als Staatschef eher protokollarische Befugnisse hat. In wechselnden Funktionen bestimmt er seit 2012 die Geschicke des Landes.