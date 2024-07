US-Wahlkampf Showdown bei den Demokraten: Biden in Not - Trump freut sich

Und allmählich werden auch unangenehme Details an die Öffentlichkeit getragen. Der demokratische Abgeordnete Seth Moulton beschrieb in seiner Rückzugsforderung eine Begegnung mit Biden am Rande der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des D-Days in der Normandie: „Zum ersten Mal schien er mich nicht zu erkennen.“