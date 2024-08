Gaza-Krieg Sicherheitskreise: Gaza-Gespräche in Kairo festgefahren

Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg stecken in einer Sackgasse: Bei den Gesprächen in Kairo gebe es eine „schwierige Pattsituation“, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Es sei keine Bewegung in den Positionen der Teilnehmer zu erkennen.