US-Denkfabrik : Spekulationen um mögliche Putin-Rede zur Ukraine

Der Kremlchef wird heute in St. Petersburg an Feierlichkeiten zum Bruch der Blockade der von deutschen Truppen abgeriegelten Metropole im Januar 1944 teilnehmen. Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Washington Wird der russische Präsident weitere Soldaten mobilisieren oder gar eine Kriegserklärung abgeben? Eine US-Denkfabrik hält dies unter Verweis auf russische Militärblogger in unmittelbarer Zukunft für realistisch.

Kremlchef Wladimir Putin könnte nach Einschätzung des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) in den kommenden Tagen eine zweite Mobilisierungswelle für den Krieg gegen die Ukraine ankündigen. Putin könne dies möglicherweise bereits bei einem für den heutigen Mittwoch geplanten Auftritt in St. Petersburg ankündigen, schrieb die in Washington ansässige Denkfabrik in ihrem jüngsten Bericht am Dienstagabend (Ortszeit).