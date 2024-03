US-Wahlkampf „Spiel mit dem Feuer“: Trumps gefährliche „Blutbad“-Rhetorik

Alles gar nicht so gemeint - eine typische Trump-Strategie. Und so ist die Aufregung über die „Blutbad“-Äußerung beim Trump wohlgesonnen US-Sender Fox News ein Sturm im Wasserglas der sogenannten Mainstream-Medien. „Sie sind so heuchlerisch. Sie machen es sich so einfach. Es ist so ein Kinderspiel“, sagt etwa Talkmaster Sean Hannity. „Sie tun so, als ob sie moralisch empört wären. Und das ist so unaufrichtig, so unecht. Es ist so betrügerisch.“ Es ist ein Dilemma für Medien, denn Trump gelingt es erneut, sich als Opfer angeblicher lügender Medien darzustellen, die ihn nur in ein schlechtes Licht rücken wollen.