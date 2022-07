Protestlager gestürmt : Sri Lankas neuer Präsident setzt auf Gewalt

Ein buddhistischer Mönch filmt, wie Soldaten die Demonstranten vom Gelände eines Protestcamps in Colombo entfernen. Foto: Rafiq Maqbool/AP/dpa

Colombo Sri Lankas neuer Präsident setzt gleich nach seiner Amtseinführung auf eine härtere Gangart. Das Militär löst mit Gewalt das Hauptprotestlager auf. Bringt er die Regierungskritiker zum Schweigen?

Im Krisenland Sri Lanka hat ein massives Aufgebot von Sicherheitskräften das wichtigste Protestlager von Regierungsgegnern in der Hauptstadt Colombo gestürmt und aufgelöst. Bei dem Einsatz von rund 1000 Polizisten und Soldaten in der Nacht zum Freitag seien neun Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei mit. 14 verletzte Protestler seien in das National Hospital eingeliefert worden, sagte ein Sprecher.