Vatikan : Steinmeier beim Papst - Kritik an EU-Flüchtlingpolitik

Rom Erst kürzlich war Kanzlerin Angela Merkel dort - nun ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch beim Oberhaupt der katholischen Kirche. Er richtet klare Worte nach Brüssel.

Er bedaure es sehr, dass in der Vergangenheit in Europa kein gemeinsamer Weg in der Flüchtlingspolitik gefunden worden sei, sagte der 65-Jährige am Montag nach seiner Privataudienz bei Papst Franziskus. „Die Folgen davon sehen wir jetzt am unabgestimmten Verhalten innerhalb der Europäischen Union.“