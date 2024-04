Türkei-Reise Steinmeier in Ankara mit Erdogan zusammengetroffen

Eine zentrale Rolle dürfte darin der Gaza-Krieg spielen, zu dem Deutschland und die Türkei sehr unterschiedliche Positionen haben. Die deutsche Seite ist irritiert von Erdogans Haltung zur islamistischen Hamas, die für das Massaker am 7. Oktober in Israel verantwortlich ist, von Erdogan aber als Befreiungsorganisation bezeichnet wird. Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wirft er ein „Massaker“ im Gazastreifen vor und vergleicht ihn bisweilen mit Adolf Hitler. Erdogan unterhält enge Kontakte zur Hamas. Am Wochenende hatte er sich mit deren Auslandschef Ismail Hanija getroffen.