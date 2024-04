Diplomatie Steinmeier in der Türkei - Besuch beim schwierigen Partner

Sie holten in Essen unter Tage die Kohle aus der Tiefe und schraubten in Köln am Fließband Autos zusammen - Hunderttausende Türken trugen ab den sechziger Jahren zum deutschen Wirtschaftswunder bei. Diese bei den Deutschen oft in Vergessenheit geratene Leistung will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem dreitägigen offiziellen Besuch in der Türkei würdigen.