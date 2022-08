Premier-Kandidatin : Sturgeon „ignorien“ - Truss sorgt bei Schotten für Empörung

Die Außenministerin will die Nachfolge von Premier Johnson antreten. Foto: Henry Nicholls/PA Wire/dpa

London Truss gilt als Favoritin im Rennen um die Johnson-Nachfolge. Mit einer Äußerung zur schottischen Regierungschefin sorgt sie nun jedoch für Ärger. Und Einsparpläne zieht sie nach scharfer kritik zurück.

Nach scharfer Kritik aus den eigenen Reihen hat die Favoritin auf die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson, Liz Truss, ihre Einsparpläne für den Öffentlichen Dienst wieder zurückgenommen. Eine Sprecherin ihrer Wahlkampagne beklagte am Dienstag eine „vorsätzliche Falschdarstellung“, kündigte aber an, Gehälter und Arbeitsbedingungen würden so bleiben wie bisher.