Pandemie : Südafrika setzt Corona-Alarmplan aus

Johannesburg Südafrika galt bislang als am stärksten betroffenes Land Afrikas gemessen an den Infektionszahlen. Nun sinken die Covid-Zahlen drastisch.

Nach 750 Tagen hat Südafrika seinen nationalen Covid-Alarmplan ausgesetzt. In einer Fernsehrede an die Nation begründete Präsident Cyril Ramaphosa am Montagabend die Maßnahme mit gesunkenen Infektionszahlen.