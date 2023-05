Konflikte Südkorea meldet Start nordkoreanischer Satellitenrakete

Nordkorea hat nach Angaben des Militärs in Südkorea eine mehrstufige Rakete in Richtung Süden abgefeuert und damit Verunsicherung in der Millionenmetropole Seoul ausgelöst. Es könnte sich um eine Satelliten-Trägerrakete handeln, teilte der Generalstab in Seoul am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit.