Konflikte Südkorea: Nordkorea schickt wieder Müll-Ballons über Grenze

Nach Berichten südkoreanischer Medien unternahmen am Donnerstag und Freitag zwei verschiedene Gruppen solche Flugblattaktionen. Pjöngjang reagiert auf Propaganda von außen in der Regel empfindlich und wirft der Regierung in Seoul vor, solche Ballonaktionen privater Gruppen zu unterstützen. Seit Ende Mai schickte Nordkorea mehr als 1000 mit Abfallprodukten und teils mit Gülle gefüllte Ballons nach Südkorea.