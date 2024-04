Asylpakt Sunak legt sich mit dem Europäischen Gerichtshof an

Mit dem Ruanda-Gesetz soll dieses Urteil nun ausgehebelt werden. Der Gesetzentwurf steckt derzeit im Verfahren zwischen Unterhaus und Oberhaus fest, das mehrheitlich Bedenken dagegen hat. Sunak wies die Parlamentarier seiner Partei in beiden Häusern jedoch an, so lange zu tagen, bis es verabschiedet ist. Zugeständnisse schloss er dabei aus. „Ohne Wenn und Aber. Diese Flüge werden nach Ruanda abheben“, so der Premier.