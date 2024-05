Reporter ohne Grenzen „Tag der Pressefreiheit“ - Lage weltweit verschlechtert

Die RSF-Geschäftsführerin Anja Osterhaus sagte im ZDF-„Morgenmagazin“, man schaue sich das jedes Jahr an und habe leider feststellen müssen, dass nur noch in 45, also in einem Viertel der untersuchten Länder, die Lage gut oder zumindest zufriedenstellend sei. „In 36 Ländern ist sie sehr besorgniserregend. Das heißt, dass dort Journalismus - wie wir ihn kennen - eigentlich kaum mehr stattfinden kann.“