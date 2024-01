Wahlen Taiwan wählt China-Kritiker zum Präsidenten

Das angespannte Verhältnis zu China war ein bestimmendes Wahlkampfthema in dem Land mit mehr als 23 Millionen Einwohnern. Die Kommunistische Partei in Peking zählt Taiwan zum Territorium Chinas, obwohl sie die Insel im Indopazifik bislang nie regierte und Taiwan seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung hat. Lai rief China noch am Abend dazu auf, den Frieden in der Meerenge zwischen beiden Staaten zu wahren. „Ein globaler Frieden hängt vom Frieden in der Taiwanstraße ab“, sagte er. Zugleich zeigte er sich für Zusammenarbeit mit China bereit.