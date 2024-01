Wahlen Taiwan wählt Fortsetzung der Regierung - Kritik aus China

Die Zeichen könnten nun in Richtung Spannungen in der Taiwanstraße deuten. „Es gibt die Erwartung, dass Peking damit antworten wird, den Druck auf Taiwan zu erhöhen“, sagte Helena Legarda, Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik am China-Forschungsinstitut Merics in Berlin. Möglich seien weitere Drohungen und Militärübungen, aber auch handelspolitische Zwänge. Einen Krieg hielt die Expertin allerdings für „höchst unwahrscheinlich“. Schon vor der Wahl schickte Peking seine Luftwaffe und Marine beinahe täglich als Machtdemonstration in Richtung Taiwan. Auch sanktionierte China viele Produkte der Insel.