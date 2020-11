US-Großstädte : Tausende jubeln und feiern nach Wahlsieg Bidens

Der nationale Alptraum ist vorbei, meint eine Frau in Washington. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

New York Riesige Erleichterung bei den Anhängern der Demokraten: Kaum hatten US-Sender Joe Biden zum Sieger erklärt, strömten die Menschen in den Großstädten der Ostküste auf die Straßen und feierten.

Nur Sekunden, nachdem mehrere US-Medien den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden am Samstag zum Sieger der Wahl in den USA erklärt haben, ist in vielen Großstädten großer Jubel ausgebrochen.