Nach Parlamentswahl Tausende Nationalisten ziehen durch Warschau

Tausende Nationalisten sind am polnischen Unabhängigkeitstag durch die Straßen Warschaus marschiert. Der Demonstrationszug unter dem Motto „Noch ist Polen nicht verloren“ begann am Samstagnachmittag im Stadtzentrum und sollte am Nationalstadion enden. Viele Teilnehmer hielten weiß-rote-Fahnen hoch, andere trugen Handfackeln. Auf Fernsehbildern waren Menschenmassen zu sehen. Offizielle Angaben zur Zahl der Teilnehmer gab es zunächst nicht. Die Veranstalter sprachen gar von der „größten patriotischen Kundgebung in Europa“.