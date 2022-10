Politische Krise : Terrorgruppe in Nordirland prüft Waffenruhe

Terrorgruppe in Nordirland prüft Waffenruhe

Eine Straße führt zum Parlamentsgebäude in Stormont. Foto: Liam Mcburney/PA Wire/dpa

Belfast Die politische Krise lähmt Nordirland. Es gibt keine Regierung, London und Belfast machen sich gegenseitig Vorwürfe. Den Ausweg soll eine Neuwahl bringen - nur ist noch immer kein Termin bekannt.

Nordirland blickt nach den gescheiterten Bemühungen um eine neue Regierung in eine unsichere Zukunft. Wie die Zeitung „Belfast Telegraph“ am Sonntag berichtete, will die protestantische Miliz UVF (Ulster Volunteer Force) die Grundlagen für ihren verkündeten Waffenstillstand überprüfen.