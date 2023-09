Extremismus Terrortaten in Paris - möglicher Komplize vor Gericht

Der Indizienprozess in Paris stützt sich auf eine DNA-Spur des Angeklagten, die auf dem Computer des Polizistenpaars gefunden wurde. Für die Staatsanwaltschaft ist sie der Beleg, dass der 30-Jährige sich zunächst ebenfalls in dem Haus aufhielt. Seine Mitverantwortung für die Radikalisierung des Täters leitet die Anklage unter anderem aus Telegram-Chats her, deren Auswertung die Verteidigung zu Prozessstart aber in Zweifel zog. Ein Urteil soll am 13. Oktober fallen.