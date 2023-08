Regierung Thailändischer Ex-Ministerpräsident Thaksin aus Exil zurück

Der frühere thailändische Ministerpräsident Thaksin Shinawatra ist nach 15 Jahren Exil in seine Heimat zurückgekehrt. Thailändischen Medien zufolge wurde er am Dienstag gleich nach seiner Ankunft zum Obersten Gerichtshof gebracht. Das Gericht habe daraufhin eine gegen ihn während seiner Abwesenheit verhängte Haftstrafe in drei Korruptionsfällen bestätigt, hieß es.