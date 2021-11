Diplomatie : Tiefes Misstrauen überschattet Atomgespräche mit dem Iran

Wien Ein Atompakt sollte den Bau von iranischen Nuklearwaffen verhindern. Die USA und der Iran haben ihn schwer beschädigt. Deutschland und andere Staaten wollen vermitteln, um eine Eskalation zu verhindern.

Die Gespräche, die am Nachmittag in Wien beginnen, lagen zuvor fünf Monate auf Eis, während in Teheran der pragmatische Präsident Hassan Ruhani sein Amt an den erzkonservativen Ebrahim Raisi übergab. In dieser Zeit trieb die Islamische Republik ihr Nuklearprogramm entgegen den Abmachungen weiter voran und setzte internationale Atominspektoren unter Druck. Die Rücknahme dieser Schritte im Austausch für die Aufhebung von US-Sanktionen erscheint angesichts der Lage nicht in greifbarer Nähe.