Konfliktregion : Todeszahl bei Massaker in Äthiopien auf 207 gestiegen

Addis Abeba Im Westen Äthiopiens haben Bewaffnete nach Angaben von Menschenrechtlern und Behörden über 200 Angehörige verschiedener Bevölkerungsgruppen getötet. Auch viele Angreifer sollen getötet worden sein.

Bewaffnete griffen am Mittwoch Amnesty zufolge Angehörige der Bevölkerungsgruppen der Amhara, Oromo und Shinasha an - zum wiederholten Male in den vergangenen Monaten. Nach dem Angriff wurden mindestens 42 bewaffnete Männer, die mutmaßlich an der Bluttat beteiligt waren, von den Streitkräften getötet, wie die Regierung der Region Benishangul-Gumuz mitteilte.