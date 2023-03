Ehemaliger britischer Premier Tony Blair sieht Karfreitagsabkommen als größtes Vermächtnis

„Ich denke, die eine unbestrittene Sache ist das Karfreitagsabkommen“, sagte Blair auf die Frage, worauf er in seiner politischen Karriere am meisten stolz ist. Blair hatte maßgeblich zum Zustandekommen des Friedensschlusses in der ehemaligen britischen Unruheprovinz beigetragen, der sich in diesem Jahr zum 25. Mal jährt (Stichtag 10. April).