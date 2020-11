Amtsenthebung des Präsidenten : Tote bei erneuten Protesten in Peru - Minister treten zurück

Lima Von Tag zu Tag werden die Proteste in Peru gegen die Absetzung des Präsidenten größer. Die Polizei geht mit Gewalt gegen die Demonstranten vor, es kommt zu Todesfällen. Daraufhin reichen einige frisch vereidigte Minister ihren Rücktritt ein.

Am Samstag waren in dem südamerikanischen Land den sechsten Tag in Folge Tausende in mehreren Städten aus Protest auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen das aus ihrer Sicht undemokratische Vorgehen des Parlaments bei der Absetzung Vizcarras. In der Hauptstadt Lima setzte die Polizei erneut Tränengas und Berichten zufolge auch Gummigeschosse ein.