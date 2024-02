Russland Trauer und viele offene Fragen nach Nawalnys Tod

Auch zwei Tage nach dem Tod des Kremlkritikers Alexej Nawalny haben die Angehörigen noch keinen Zugang zur Leiche erhalten. Mehr als 12.000 Menschen in Russland forderten laut Bürgerrechtlern in einem Aufruf, den Leichnam des in einem sibirischen Straflager ums Leben gekommenen Politikers an die Hinterbliebenen zu übergeben.