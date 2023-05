Konflikte Trotz Waffenruhe: Erneut schwere Gefechte im Sudan

Erneut versinkt die sudanesische Hauptstadt Khartum trotz einer vereinbarten Waffenruhe in Gewalt. Am Montag gab es laut Medien- und Augenzeugenberichten erneut schwere Gefechte zwischen Regierungstruppen und paramilitärischen Einheiten in Khartum und der angrenzenden Stadt Omdurman. Es wurden Luftangriffe und Schüsse gemeldet - unter anderem auch in der Nähe des Präsidentenpalasts. Dabei hatten noch am Sonntag beide Seiten eine Waffenruhe, die am Abend ausgelaufen war, zunächst um 72 Stunden verlängert. Eine wirkliche Feuerpause wurde seit Beginn des Konflikts von beiden Seiten jedoch faktisch nicht eingehalten.