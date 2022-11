Ex-US-Präsident : Trump deutet erneute Kandidatur an: „Macht euch bereit“

Washington Er habe auch die Wahl 2020 gewonnen, behauptet der Ex-US-Präsident in Iowa. Und Trump sagt: Um die USA „ruhmreich zu machen“, werde er „sehr, sehr, sehr wahrscheinlich“ ein weiteres Mal kandidieren.

„Macht euch bereit, das ist alles, was ich euch sage“, ergänzte der 76-Jährige. Trump trat als Redner bei der Kundgebung auf, um die republikanischen Kandidaten für die Kongresswahlen am 8. November zu unterstützen.

Republikaner könnten Repräsentantenhaus erobern

Bei den „Midterm“-Wahlen in den USA - zur Mitte von Bidens Amtszeit - werden am kommenden Dienstag alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Zudem stehen in diversen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an.