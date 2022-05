Nach Massaker in Texas : Trump: Müssen Bürger wegen Existenz des Bösen bewaffnen

Nach Massaker in Texas

Für mehr Waffen: Trump will mehr Menschen gegen «das Böse» bewaffnen. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Houston Mehr Waffen gegen Waffengewalt: Ex-Präsident Donald Trump hat bei der Jahrestagung der mächtigen Waffenlobby gefordert, mehr bewaffnete Sicherheitskräfte an Schulen zu platzieren.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas das vielerorts laxe Waffenrecht in den USA verteidigt.