Justiz : Trumps Ex-Berater Steve Bannon: Viermonatige Haftstrafe

Washington Weil er einer Vorladung des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Angriff nicht folgte, ist Trumps einstiger Berater Steve Bannon zu vier Monaten Haft verurteilt worden. Er will jedoch dagegen vorgehen.

Wegen Missachtung des US-Kongresses ist der einstige Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Er muss zudem eine Strafe von 6500 US-Dollar (rund 6645 Euro) zahlen, wie US-Medien am Freitag übereinstimmend aus dem Gerichtssaal eines Bundesgerichts in der Hauptstadt Washington berichteten.

Richter Carl Nichols sagte bei der Urteilsverkündung, die Missachtung von Vorladungen des Kongresses zeuge von „mangelndem Respekt gegenüber der Legislative, die den Willen des Volkes der Vereinigten Staaten umsetzt“. Bannon habe „keine Reue gezeigt“ und „keine Verantwortung für seine Weigerung übernommen, der Vorladung nachzukommen“. Beobachtern zufolge ist Bannon die erste Person, die seit mehr als 50 Jahren wegen der Missachtung einer Vorladung des Kongresses zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Bannons Anwalt kündigte unmittelbar nach der Urteilsverkündung an, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen. Bis dahin wird die Verhängung der Strafe ausgesetzt.

Bannon hatte „böswillige Strategie“

Das US-Justizministerium hatte in dem Verfahren sechs Monate Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 US-Dollar (rund 204.000 Euro) gefordert. Es argumentierte, Bannon habe eine „böswillige Strategie“ verfolgt, in dem er die Befugnisse des Ausschusses missachtet habe. „Die Randalierer, die am 6. Januar das Kapitol stürmten, haben nicht nur ein Gebäude angegriffen - sie haben die Rechtsstaatlichkeit angegriffen (...) Indem er die Vorladung des Sonderausschusses und dessen Befugnisse missachtete, hat der Angeklagte diesen Angriff noch verschärft.“