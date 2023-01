Wahlen : Tschechien: Babis und Pavel in Stichwahl ums Präsidentenamt

Tschechien: Babis und Pavel in Stichwahl ums Präsidentenamt

Andrej Babis am Freitag im Wahllokal. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Prag Die erste Rund der Präsidentschaftswahlen in Tschechien ist gelaufen. Im Rennen bleiben der populistische Ex-Regierungschef und ein ehemaliger Nato-General.

Im Ringen um das Präsidentenamt in Tschechien ziehen der populistische Ex-Regierungschef Andrej Babis und der frühere Nato-General Petr Pavel in die Stichwahl ein. Beide lagen am Samstag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Wahlbezirke fast gleichauf.