Gewerkschaften Tschechien: Landesweiter Protest gegen Sparkurs

Mit einem landesweiten Protesttag haben die Gewerkschaften in Tschechien ihren Widerstand gegen den Sparkurs der liberalkonservativen Regierung bekräftigt. An vielen Schulen der Unterricht aus, an anderen gab es nur einen eingeschränkten Betrieb. Nach Angaben der Arbeitnehmervertreter wollten sich rund 70 Prozent der Schulen an den Protesten beteiligen.