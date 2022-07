Konflikte : Türkei: Streit um Getreide-Exporte aus Ukraine beigelegt

Getreide auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kalmytschanks im Osten der Ukraine wird auf einen Lastwagen geladen. Foto: Uncredited/AP/dpa

Istanbul Im Streit um die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine gibt es eine Einigung. Die Türkei vermeldet, dass am Freitag eine Vereinbarung unterschrieben werden soll.

Im Konflikt um die Blockade von Getreide-Exporten aus der Ukraine wollen UN-Generalsekretär António Guterres, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sowie Vertreter aus Russland und der Ukraine am Freitag in Istanbul eine Vereinbarung unterschreiben. Das teilte das türkische Präsidialamt mit.

Zuvor hatte ein Sprecher der UN in New York mitgeteilt, dass Guterres noch am Donnerstag nach Istanbul reisen wollte. Eine Einigung über ein Abkommen mit Moskau und der Ukraine zur Ausfuhr von Millionen Tonnen ukrainischen Getreides sei aber noch nicht vollständig ausgehandelt, sagte der Sprecher.