Südamerika : Tumult in Peru: Demonstranten greifen Flughafen an

Tumult in Peru: Demonstranten greifen Flughafen an

Eine Demonstration von Unterstützern des abgesetzten Präsidenten Castillo am Freitag in Lima. Foto: Lucas Aguayo Araos/dpa

Andahuaylas Nach der Amtsenthebung des peruanischen Präsidenten reißen die Proteste seiner Anhänger nicht ab. Es gibt Berichte über eine Geiselnahme auf einem Flughafen.

Nach der Amtsenthebung des Präsidenten in Peru ist bei Protesten seiner Anhänger ein Flughafen lahmgelegt und teilweise in Brand gesetzt worden. Nach einer Mitteilung der Flughafen- und Luftfahrtgesellschaft Corpac, aus der peruanische Medien zitierten, wurde der Airport der Stadt Andahuaylas am Sonntag umstellt. Auf dem Gelände waren demnach 50 Einsatzkräfte der Polizei und Corpac-Mitarbeiter, die als Geiseln festgehalten wurden. Nach Medienberichten forderten die Randalierer unter anderem den Rücktritt der neuen Staatspräsidentin Dina Boluarte sowie Neuwahlen.