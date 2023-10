Migration Tunesien lehnt EU-Finanzhilfen ab: Zweifel an Migrationsdeal

Tunesien „nimmt nichts an, was Gnaden oder Almosen ähnelt“, sagte Präsident Kais Saied bei einem Treffen mit Außenminister Nabil Ammar. „Tunesien lehnt ab, was die Europäische Union in den vergangenen Tagen angekündigt hat“, sagte Said laut Mitteilung des Präsidialamts bei Facebook.