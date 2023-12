Nach Parlamentswahl Tusk will sich für Ukraine-Hilfe einsetzen

Er könne es nicht mehr hören, wenn manche westlichen Politiker von einer Ermüdung durch die Situation in der Ukraine sprechen würden, sagte Tusk in seiner Regierungserklärung. „Wir werden laut und entschieden die volle Mobilisierung der freien westlichen Welt für die Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg verlangen.“ In ein paar Stunden reise er zum EU-Gipfel nach Brüssel. Dort wolle er „anders als bisher“ Wege finden, um Polens traditionelle Verbündeten von der Notwendigkeit der Hilfe zu überzeugen, sagte Tusk weiter.