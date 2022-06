Deutsche Waffenlieferungen : Ukraine erhält weniger Raketenwerfer als zunächst geplant

Ein Raketenwerfer Mars II in der Alb-Kaserne. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Brüssel Noch vor zwei Wochen hatte es aus der Bundesregierung geheißen, Deutschland werde der Ukraine vier schlagkräftige Mehrfachraketenwerfer liefern. Die Zahl muss nun korrigiert werden.

„Ich bin damit, mit dieser Abgabe, an die Grenze gegangen, was ich leisten kann, um nicht zu gefährden, dass wir die Landes- und Bündnisverteidigung als Bundeswehr nicht mehr gewährleisten können“, erklärte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nach Beratungen der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine.