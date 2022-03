Russische Invasion : Ukraine kündigt neun Fluchtkorridore für Zivilisten an

Kaum noch was übrig: Ein Mann trägt seine Habseligkeiten aus seinem zerstörten Haus in Charkow. Foto: Diego Herrera/XinHua/dpa

Kiew Menschen aus neun besonders vom Krieg betroffenen Regionen sollen sich heute über Fluchtkorridore in Sicherheit bringen können. Dazu zählen Mariupol, Charkiw, Borodjanka und Schewtschenkowe bei Kiew.

In die von Russland belagerte Hafenstadt Mariupol, wo die Lage besonders dramatisch ist, solle zudem von Saporischschja aus ein Tanklaster mit Kraftstoff für Privatautos geschickt werden, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Vormittag in einer Videobotschaft.

Privatautos bei Flucht aus Mariupol beschossen

In den vergangenen Tagen hatten ukrainischen Angaben zufolge Tausende Zivilisten Mariupol mit seinen einst 400.000 Einwohnern in rund 6500 Privatautos verlassen. Auf der Flucht sollen sie aber teils beschossen worden sein. Hilfskonvois hingegen kommen nach Angaben aus Kiew seit Tagen nicht bis in die Stadt am Asowschen Meer durch.